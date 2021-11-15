В Кузбасса мужчина до смерти избил парализованного отца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Прокопьевске 42-летний житель предстанет перед судом за то, что до смерти избил своего отца. Следком Кузбасса сообщает, расследование уголовного дела завершено.

В ведомстве рассказали, что в марте 2021 года прокопчанин употреблял алкоголь у себя дома. Изрядно выпив, мужчина стал предъявлять матери претензии за то, что она спрятала ключи от его машины. Отец сделал сыну замечание. Случился конфликт и сын стал избивать 65-летнего отца, который не мог передвигаться самостоятельно.

Мать не смогла остановить избиение и позвонила знакомым, попросила их вызвать скорую помощь. Пожилого отца госпитализировали, но спасти его не удалось. Он скончался от черепно-мозговой травмы.

Прокопчанин свою вину не признал и со следствием не сотрудничал. Мужчину заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд.