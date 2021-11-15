Больше миллиона кузбассовцев привились от коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

В администрации правительства Кузбасса на аппаратном совещании обсудили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в регионе. Есть признаки приближения к плато по заболеваемости. При этом значительно увеличились темпы вакцинации.

- Вакцины в регионе более чем достаточно, всего в регион поступило 1 331 699 доз, 1 013 826 из них использовано. Только за прошлую неделю привились 50349 человек. Поток вакцинирующихся вырос в полтора раза, стало больше желающих поставить прививку и среди людей старшего поколения. За прошлую неделю их было почти 16 тысяч человек, - рассказал зампредседателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник.

Региональный Минздрав сообщил, что на минувшей неделе зафиксировали максимальное число пациентов, которые обратились за помощью в поликлиники и на станции скорой помощи с признаками пневмонии и коронавируса. Кроме того, всю прошедшую неделю высокие цифры сохранились в стационарах, стабилизировать их удалось только к выходным.

На сегодняшний день в «красных зонах» развернуто 4003 койки, 3246 из них занято. Около 20% всего коечного фонда здравоохранения региона сейчас задействовано для оказания помощи пациентам с коронавирусом.

К слову, высокой остается смертность, за прошедшую неделю от коронавируса умерли 25 человек, все они были не привиты. В ковидариях региона 229 человек сейчас находятся на аппаратах ИВЛ.