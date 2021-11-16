Министр здравоохранения Кузбасса рассказал о получении QR-кодов в МФЦ

Фото: Минздрав Кузбасса

Министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин рассказал, что QR-коды можно получить в МФЦ. Соответствующее видео опубликовано на официальных страницах ведомства в социальных сетях.

Михаил Малин отметил, что основная категория больных коронавирусом, которые попадают в больницы, это граждане старше 60 лет. Это объясняется тем, что пожилые люди имеют хронические заболевания и предрасположены к тяжёлому течению COVID-19 и внебольничным вирусным пневмониям. По словам главы минздрава, обязательная вакцинация данной категории граждан позволит максимально защитить их.

Также Михаил Малин объяснил, как пожилым кузбассовцам получить QR-код, если они не могут сделать это на "Госуслугах" самостоятельно.

— Для начала нужно обратиться в МФЦ и, с помощью сотрудников МФЦ, зарегистрироваться на «Госуслугах». Обратиться в поликлинику по месту жительства, если вы там проходили вакцинацию, для того, чтобы внесли изменения в федеральный реестр. Для посещения МФЦ QR-код не требуется, — сказал глава Михаил Малин.