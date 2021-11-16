Более 800 студентов-медиков отправят дополнительно на помощь кузбасским врачам

Фото: сайт КемГМУ

В ноябре-декабре более 800 студентов старших курсов Кемеровского государственного медицинского университета выйдут на практику в больницы и поликлиники Кузбасса, чтобы помочь врачам. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения Кузбасса.

Это студенты 5-го и 6-го курсов лечебного, педиатрического и медико-профилактического факультетов. Их распределят в 50 больниц области в 22 городах, в том числе в Кемерове и Новокузнецке.

- В сложный период пандемии они (студенты - при. авт.) хорошо помогают нам: занимаются участковой работой, телемедициной, помогают вакцинировать пациентов от коронавируса. Под руководством наставников студенты работают с пациентами на терапевтическом приеме: проводят опрос и осмотр пациента, участвуют в оформлении медицинской документации, возможном назначении лечения, - рассказал заведующий территориальной поликлиникой кардиодиспансер Сергей Трушкин.

По словам медика, для работы в «красной зоне» практикантов не привлекают.

В КемГМУ отметили, что все студенты, которых находятся на практике в больницах в период с октября по декабрь 2021 года, получают от вуза материальную поддержку.