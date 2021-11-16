Россельхозбанк проведет большую распродажу товаров на сельскохозяйственном маркетплейсе Свое Фермерство

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Традиционный период распродаж - Черная пятница стартовал на онлайн-платформе Свое Фермерство и продлится до конца месяца. Пользователям площадки и посетителям крупнейшего сельскохозяйственного маркетплейса Свое Фермерство доступны несколько тысяч акционных предложений в десятках категорий.

Каждый третий продавец платформы к Черной пятнице установил скидки на свою продукцию. В категории сельхозтехника представлены более 100 предложений со скидками до 18 %. Кроме того, более 300 товаров со скидками представлено в категории семена. Свои лучшие селекционные достижения представили отечественные НИИ, а также сельскохозяйственные кооперативы, крестьянские фермерские хозяйства и другие сельхозпредприятия. Максимальный размер скидки на товары данной категории составляет 40%.

- Период распродаж - это прекрасная возможность для пользователей маркетплейса приобрести действительно нужные товары для сельского хозяйства со значительным дисконтом, а отсутствие комиссий со стороны маркетплейса и возможность заключить сделку напрямую с поставщиком сделают процесс покупки еще проще, - отметила руководитель центра финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова

Партнерский материал.

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