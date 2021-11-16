В Кузбассе двое мужчин добили и расчленили пострадавшего в ДТП лося. Фото: пресс-служба ДООЖМ Кузбасса.

В Кузбассе 10 ноября на автодороге Мундыбаш - Кузедеево случился инцидент. Водитель Nissan Teana сбил лося. После животное не смогло самостоятельно передвигаться предположительно из перелома позвоночника. Пока автомобилист отходил от шока, к месту ДТП подъехал микроавтобус, из которого вышли двое мужчин.

Тогда автомобилист попросил их помочь оттащить животное на обочину, вызвал полицию и сотрудников Департамента охраны животного мира. В это время двое мужчин умертвили лося, загрузили его в микроавтобус и скрылись.

- Гражданину удалось записать гос.номер микроавтобуса и передать его экипажу ДПС, но сотрудникам полиции не удалось задержать неизвестных по горячим следам, - рассказали в пресс-служба департамента по охране объектов животного мира Кузбасса.

Уже 11 ноября полицейские обнаружили владельца микроавтобуса. В его доме в Новокузнецке нашли шкуру, голову и копыта от сбитого лося. Полиция возбудила уголовное дело.