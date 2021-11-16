Обход Кемерова станет первой в России трассой под переходом для лосей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Кузбасса 15 ноября встретился с предпринимателями региона. Одной из тем обсуждения стало строительство объездной дороги вокруг Кемерова. Сергей Цивилев отметил, что трасса будет включать в себя первый в России участок, проложенный под лосиной тропой. Глава региона уточнил, что такой элемент очень популярен в Европе.

-У нас очень много лосиных троп, они здесь шли много тысячелетий, мы это должны сохранить, -сообщил губернатор Кузбасса

Сергей Цивилев отметил, что во время движения по трассам автомобилисты часто сталкиваются с лосями, вышедшими на проезжую часть. Чтобы животные перешли на другую сторону автодороги используют скотопрогоны под трассами, но лось через них не пойдет. Поэтому трасса будет проходить под переходом лосей.