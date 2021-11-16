В Кузбассе новая экономика будет опираться на малый и средний бизнес. Фото: АПК.

Губернатор Кузбасса накануне встретился с предпринимателями региона в формате открытого диалога. В ходе беседы Сергей Цивилев отметил, что в Кузбассе будет создана новая диверсифицированная экономика. Она будет опираться на малый и средний бизнес.

Глава региона уточнил, что в этом году малый и средний бизнес принесли 16% от всех налоговых поступлений. Во многих развитых странах мира такой вклад доходит до 50-80%.

- Поэтому я ставлю стратегическую задачу - выйти на 50% наполнения бюджета Кузбасса от деятельности малого и среднего бизнеса, - сообщил Сергей Цивилев.

Губернатор добавил, что снизится зависимость региона от мировых экономических кризисов, и Кузбасс начнет более стабильно развиваться. Также отметил, что в регионе создаются новые общественные пространства, где предприниматели смогут развивать свою деятельность.