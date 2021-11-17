В двух территориях Кузбасса назначили новых прокуроров

Фото: прокуратура Кемеровской области

В Яйском и Чебулинском районах назначены новые прокуроры. Об этом сообщила пресс-служба прокураты Кемеровской области в среду, 17 ноября.

- Приказом Генерального прокурора Российской Федерации 27.10.2021 прокурором Яйского района назначен младший советник юстиции Лисовский Станислав Видасович, - сказано в сообщении.

С 2019 года Станислав Лисовский работал заместителем прокурора в Мариинске. До этого был следователем СК РФ в Анжеро-Судженске, помощником прокурора в Прокопьевске, помощником и старшим помощником прокурора в Кемерове. Стаж службы в органах прокуратуры - 8 лет.

В Чебулинском районе на должность прокурора назначен юрист 1 класса Андрей Гусаченко.

До этого он занимал должность заместителя прокурора Яйского района, стаж службы в органах прокуратуры составляет 6 лет. Также работал помощником и старшим помощником прокурора Тисульского района.