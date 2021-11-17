РСХБ и эксперты ВЭД обсудили тренды в международных расчетах на 2022 год

Россельхозбанк провел 5-ю юбилейную межбанковскую конференцию по ВЭД в рамках Осенней сессии Международного дня экспорта и импорта в Москве. Темой конференции стали международные расчеты в условиях новых вызовов экономики.

Эксперты обсудили влияние внешней политики на проведение расчетов в иностранных валютах, обеспечение бесперебойности платежей, и варианты действий в случае задержки платежа.

- Россельхозбанк на сегодняшний день предоставляет полную линейку расчетных операций в иностранной валюте, осуществляя расчеты в 19 иностранных валютах, в которых Банк имеет прямые корреспондентские счета в зарубежных банках. В случае если нашим клиентам необходимы расчеты в иных валютах, то возможно осуществлять платежи в режиме автоконверсии, - отметил начальник управления по работе с финансовыми институтами Департамента поддержки операций на финансовых рынках Россельхозбанка Дмитрий Долгов.

Отдельное внимание на конференции участники уделили вопросам влияния ESG-подхода на международные расчеты.

Партнерский материал.

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