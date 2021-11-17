Губернатор Кузбасса показал, как будет выглядеть мемориал Героям-сибирякам в Кемерове

Фото: телеграм-канал "Цивилев.Live"

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев показал проект мемориала Героям-сибирякам, который будет установлен в Кемерове к осени 2022 года. Изображения были опубликованы в телеграм-канале главы региона «Цивилев.Live».

Центральным объектом комплекса станет точная копия памятника советскому солдату в берлинском Трептов-парке, прототипом которого стал кузбассовец Николай Масалов. Вдоль дорожки к монументу установят гранитные пилоны с именами героев Советского Союза, России и полных кавалеров Ордена Славы сибирских регионов. Также на территории комплекса разместят виртуальный филиал музея воинской славы России и храм Александра Невского.

- Проект очень важен для сохранения исторической памяти, патриотического воспитания молодежи. Мы решили посвятить мемориал не только кузбассовцам, а всем сибирякам, которые ковали Великую Победу на фронте и в тылу, - сказал Сергей Цивилев, его слова приводит пресс-служба АПК.

Сейчас ученые собирают подробную информацию о каждом герое. Глава региона отметил, что к работе подключены все регионы Сибири.

- Это будет по-настоящему народный проект, который должен объединить нас всех, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Работы по созданию мемориала начнутся 15 февраля 2022 года. Планируется, что к осени этого же года проект будет полностью завершен.