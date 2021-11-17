Снежная пыль, туман: жителей Кузбасса предупредили об ухудшении видимости на дорогах

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В Кемеровской области ожидается ухудшение погодных условий, в связи с чем нужно быть особенно внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать требования Правил дорожного движения. Об этом сообщили в ГИБДД и МЧС Кузбасса.

В ближайшие дни в Кузбассе будет идти снег, возможны метели, затем последует похолодание. Сотрудники госавтоинспекции Кузбасса напомнили водителям, что нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров. В морозы кузбассовцам рекомендовали по возможности отказаться от дальних поездок. Если все-таки пришлось отправиться в дорогу, нужно проверить исправность машины, запастись теплыми вещами, зарядить телефон. Также стоит помнить о том, что при низких температурах возможно ухудшение видимости из-за паров выхлопных газов автомобилей.

- Минусовая температура, безусловно, влияет на безопасность дорожного движения. Снежная пыль, туман, выхлопные клубы пара ограничивают водителям видимость. Только с начала ноября пожарно-спасательные подразделения МЧС России реагировали 55 раз на дорожно-транспортные происшествия, - сообщили в МЧС Кузбасса.

При возникновении непредвиденных ситуаций на дорогах нужно звонить на единый телефон пожарных и спасателей 112.