В Кузбассе завершены поиски без вести пропавшей 17-летней девушки

Архив "КП" Фото: Виктор Гусейнов

В Прокопьевске нашли живой пропавшую накануне 17-летнюю девушку. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Об исчезновении студентки в полицию заявила ее бабушка. По словам пенсионерки, девушка ушла утром на занятия в техникум и не вернулась. Полицейские организовали поиски пропавшей. К работе были привлечены инспекторы ПДН, оперативники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, патрульные наряды.

В итоге подростка обнаружила одна из местных жительниц. Она заметила похожую по описанию девушку в одном из магазинов и позвонила в полицию.

Сейчас полицейские выясняют, почему студентка ушла из дома. В отношении законного представителя несовершеннолетней был составлен протокол о неисполнении родительских обязанностей.