В Мариинском районе водитель сбил подростка и скрылся с места ДТП

Полиция задержала водителя, сбившего подростка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Суслово Мариинского района 40-летний мужчина сбил 16-летнюю девушку и уехал дальше. Произошло это вечером 14 ноября.

Сотрудники ОМВД нашли и задержали водителя «Ниссан Альмера». Как показали результаты медосвидетельствования, он был в нетрезвом состоянии, причем уровень алкоголя превышал допустимые нормы в 8 раз. Сам мужчина утверждает, что скрылся с места преступления, потому что не заметил, что сбил человека - отвлекся на автомагнитолу.

Девушка жива, ей назначили лечение.

В отношении водителя составили 5 административных протоколов о нарушении Правил дорожного движения, в том числе за вождение в нетрезвом виде, скрытие с места ДТП и неисполнение обязанности по страхованию гражданской ответственности.

Также Госавтоинспекция напоминает, что в случае аварии необходимо остановить транспорт, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. После этого вызвать полицию и при необходимости скорую помощь. В экстренных случаях - доставить пострадавшего в больницу на попутке или самому, но после этого вернуться на место ДТП. Также нужно зафиксировать обстоятельства аварии и фамилии очевидцев.