В Кузбассе учреждения культуры и спорта стали доступнее для посещения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА (архив)

С сегодняшнего дня на массовые мероприятия может проходить больше зрителей. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Цивилев.

Глава региона внес изменения в документ от 15 июня 2021 года № 85-рг «О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Согласно им, учреждениям спорта, кинозалам и театрам разрешено впускать на показы и представления 70% зрителей. В ранее действующем постановлении допускалось заполнение помещений не более чем на 50%.

Также добавлен пункт про допуск на мероприятия по QR-кодам.

Их разрешено проводить при условии наличия у всех работников и иных лиц, задействованных в обеспечении проведения мероприятия, QR-кода, подтверждающего вакцинацию против новой коронавирусной инфекции или ранее перенесенное заболевание, сформированного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.