В Кузбассе запретили длительные свидания в исправительных учреждениях

Фото: ФСИН.ру

Цель меры - предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции среди подозреваемых, обвиняемых, осужденных, а также работников уголовно-исполнительной системы.

Запрет начнет действовать с 20 ноября. Срок – до особого распоряжения, как отмечается на сайте ГУФСИН по Кемеровской области – Кузбассу.

Согласно статье 89 УИК РФ, длительные свидания с заключенными могут продолжаться до трех суток. Место их проведения –территория исправительного учреждения.

Право на продолжительные визиты к заключённым имеют родители, усыновители, родные и приемные дети, родные братья и сестры, внуки, бабушки, дедушки, супруги (брак должен быть официальным).

Также в системе есть кратковременные свидания, их длительность - не более четырех часов.

Напомним, что сегодня в Кузбассе был обновлен очередной антирекорд по выявленным случаям заражения коронавирусом. В регионе за последние сутки прибавилось 389 заболевших, четыре пациента скончались.