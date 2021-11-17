В Кемерове потушили многолетний пожар на свалке

Фото: администрация г.Кемерово

На неприятные последствия от горения твердых коммунальных отходов регулярно жаловались жители.

Администрация областного центра сегодня порадовала кемеровчан, проживающих в Заводском районе, - на территории недействующего полигона ТКО на улице Красноармейской ликвидированы все выявленные очаги тления.

Полигон в районе поселка Предзаводской, куда свозились отходы, в 2009 году комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области передал в аренду частной компании. В 2018 году организации было отказано в выдаче лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов. В итоге арендатор не стал данный участок рекультивировать. Не повлияли на это и судебные разборки.

Так, в 2020 году по иску администрации Центральный районный суд г. Кемерово обязал арендатора разработать проект рекультивации земельного участка и провести необходимые работы. Решение суда не было исполнено, поэтому администрация города сама обеспечила тушение участков тления отходов.

На территории полигона был установлен режим «Повышенная готовность», в рамках которого организованы обследование территории с помощью беспилотника, тушение выявленных с помощью тепловизионной съемки очагов тления, а также ежедневный контроль за состоянием полигона со стороны оперативных групп ГО и ЧС города Кемерово.

На сегодня ликвидированы все ранее обнаруженные очаги тления. В случае выявления новых точек, обещают в городской администрации, будут приняты необходимые меры.