В Кузбассе подросток избил прохожего до потери сознания

архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе 17-летний подросток из Новокузнецка обвиняется в грабеже и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

По версии следствия, юноша избил до потери сознания 34-летнего мужчину на остановке. Подростку не понравилось, что тот грубо высказался в его адрес, когда он пытался познакомиться с девушкой. Прохожие вызвали пострадавшему скорую, в больнице у него диагностировали черепно-мозговую травму. Подростка задержали.

Во время следствия выяснилось, что парень причастен еще к одному преступлению. Он попросил у прохожего телефон якобы для вызова такси, а на самом деле взял мобильный и убежал. Похищенный гаджет он сдал в комиссионный магазин.

- Со следствием подросток сотрудничал, вину признал, возместил потерпевшему ущерб, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.