Названы территории Кузбасса, где выявили 387 новых случаев коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 387 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 58. В Новокузнецке - 56 человек. В Междуреченске - 34. По 26 - в Белове, Мысках и Прокопьевске. В Осинниках - 25. В Ленинске-Кузнецком - 23. В Новокузнецком МР - 15. В Калтане - 13. Девять - в Киселевске. По восемь - в Анжеро-Судженске, Юрге. По шесть - в Полысаеве, Ижморском МО, Мариинском МО. По пять - в Промышленновском МО, Таштагольском МР. По четыре - в Тайге, Гурьевском МО, Яийском МО. По три - в Березовском, Юргинском МО, Яшкинском МО. По два - в Краснобродском, Беловский МО. По одному - в Кемеровском МО, Крапивинском МО, Ленинск-Кузнецком МО, Прокопьевском МО, Топкинском МО, Тяжинском МО, Чебулинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 69 789 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 65 100 выздоровели, 1 530 скончались, 16 261 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.