Ушел из жизни легендарный хоккеист новокузнецкого «Металлурга»

Фото: ХК «Металлург» (Новокузнецк), страница "ВКонтакте"

Умер легендарный хоккеист «Металлурга», лучший бомбардир в истории новокузнецкого хоккея, ветеран кузбасского спорта Олег Короленко. Об этом сообщил хоккейный клуб на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

- Новокузнецкий хоккейный клуб выражает соболезнования родным, близким, друзьям Олега Ивановича, - сказано в сообщении.

Причина смерти не уточняется.

Олег Короленко родился в 1937 года в Сталинске (сейчас – Новокузнецке). С 1958 года начал играть за «Металлург». Выступал за команду на протяжении 15 сезонов, 12 лет являлся её капитаном. В чемпионатах высшей и первой лиг СССР забросил 253 шайбы. Стал лучшим снайпером команды за время выступления в сильнейшем хоккейном дивизионе Советского Союза. Становился одним из лучших бомбардиров высшей лиги, включался в «Команду звезд» советского хоккея. В 1960 году вместе с «Металлургом» стал чемпионом РСФСР.

В 1970 ушел из большого хоккея. Занимался тренерской работой. В 2000 году Короленко было присвоено звание «Почетный гражданин города Новокузнецка». С 2020 года Арена Кузнецких металлургов носит его имя.