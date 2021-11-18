В Кемерове 18 человек тушили пожар в здании. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове 18 ноября случился пожар по улице Карла Маркса в нежилом здании. В ГУ МЧС по Кемеровской области сообщили, что сигнал о происшествии поступил в 5.26.

В ведомстве уточнили, что из кирпичного одноэтажного здания шел дым на момент прибытия первого подразделения. На месте случившегося работали 18 человек и 5 единиц техники. В 5.43 пожар полностью ликвидировали.

Предварительной причиной возгорания назвали - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров.