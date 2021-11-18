В Кузбасс идет аномально холодная погода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кузбассовцев в ближайшие дни ожидает аномально холодная погода. Спрогнозировал понижение температуры воздуха в Кузбассе научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, аномальное похолодание ожидается в нескольких регионах России. Холоднее всего будет на севере Томской области до -30 градусов. В Тюменской области чуть теплее до -27...-29 градусов.

До -21...-23 градусов температура опустится в Кемеровской, Новосибирской, Омской областях и в Алтайском крае.