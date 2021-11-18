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Общество18 ноября 2021 5:19

В Кузбасс идет аномально холодная погода

Об этом сообщает Гидрометцентр России
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Кузбасс идет аномально холодная погода.

В Кузбасс идет аномально холодная погода.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кузбассовцев в ближайшие дни ожидает аномально холодная погода. Спрогнозировал понижение температуры воздуха в Кузбассе научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, аномальное похолодание ожидается в нескольких регионах России. Холоднее всего будет на севере Томской области до -30 градусов. В Тюменской области чуть теплее до -27...-29 градусов.

До -21...-23 градусов температура опустится в Кемеровской, Новосибирской, Омской областях и в Алтайском крае.