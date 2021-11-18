Студенты кемеровского вуза пожаловались, что их не пускают на занятия без QR-кода

Архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Студенты Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии пожаловались, что их не пускают на занятия без QR-кода. Сообщение появилось в соцсетях.

Руководство вуза предупредило учащихся о нововведении заранее. Так, на официальном сайте образовательного учреждения сообщается, что с 15 ноября в учебных корпусах академии «будет действовать режим CoViD-free».

- Студенты будут допускаться к учебным занятиям на территории вуза при предъявлении QR-кода, подтверждающего статус вакцинации от COVID-19, статус переболевшего или наличие действующего отрицательного результата ПЦР-теста, - сказано в сообщении.

Также отмечается, что студентов, которые не прошли вакцинацию, переведут на дистанционный формат обучения.

Однако, по словам учащихся вуза, «в распоряжении губернатора нет ни слова про вход по QR-кодам в учебные заведения». Кроме того, они сообщают, что студентов с медотводом якобы также не пускают на занятия.

- Без права на выбор предложили сделать прививку и пообещали, что с одним компонентом можно будет ходить в вуз, но нет, нас обманули. Людей с медотводом тоже не пускают, хотя им по состоянию здоровья нельзя ставить такую прививку, - говорится в сообщении.

При этом в посте отмечается, что все студенты - с QR-кодами и без них - живут и контактируют между собой в общежитии.