В Кузбассе посетительница ресторана ударила подругу стаканом по лицу

Архив "КП" Фото: Виктор Гусейнов

В Белове конфликт между двумя посетительницами ресторана закончился возбуждением уголовного дела. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ресторане отдыхала компания молодых женщин. В ходе застолья две из них начали ссориться. Словесная перепалка закончилась тем, что 33-летняя женщина ударила свою 26-летнюю знакомую стаканом по лицу. Пострадавшую отвезли в больницу, там ей диагностировали множественные резаные раны лица.

Сотрудники полиции задержали нападавшую. Она объяснила свой поступок алкогольным опьянением.

В отношении беловчанки было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.