Кемеровские полицейские разыскали пропавшего 16-летнего подростка

В Кемерове полицейские разыскали 16-летнего подростка, который сбежал из специализированного детского учреждения. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области в четверг, 18 ноября.

10 ноября один из педагогов обратился в полицию с заявлением о пропаже несовершеннолетнего. Были незамедлительно организованы поиски, в которых приняли участие оперативники уголовного розыска, инспекторы ПДН, участковые уполномоченные полиции, а также волонтеры.

В итоге полицейские нашли мальчика. Выяснилось, что подросток успел съездить автостопом в гости к родственникам в Красноярск, а затем вернуться в Кемерово.

- Противоправных действий в отношении него не совершалось. Сотрудники полиции провели с несовершеннолетним профилактическую беседу, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сотрудники полиции поблагодарили всех, кто принимал участие в поисках юноши.