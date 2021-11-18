Еще в одном городе Кузбасса устанавливают новогоднюю ель. Фото: instagram./press_atr.

В Таштаголе на городской площади устанавливают главную новогоднюю ель. Об этом рассказали в администрации Таштагольского района. К тому же началась подготовка к Новому году по всему району.

По традиции пройдет районный конкурс на лучшее новогоднее оформление, предприятия и учреждения уже приступили к его монтажу. Также дан старт формированию благотворительного фонда Деда Мороза, средства будут потрачены на подарки для детей-сирот.

В администрации отметили, что уже подготовили предварительный новогодний план, который включает в более полтысячи мероприятий для детей и взрослых. Кроме того, будут построены снежные городки, залиты ледовые площадки и катки.

Напомним, что до Нового года осталось полтора месяца, а в городах Кузбасса уже вовсю устанавливают главный атрибут праздника.