30 миллионов рублей ушло на улучшение воздуха в Новокузнецке

Котельные будут работать от природного газа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Новокузнецка сообщает о смене двух угольных котельных в Куйбышевском районе по программе от «ЭнергоТранзит». А точнее, перевод их на природный газ. Такое решение приняли на базе проекта «Чистый воздух», по которому уже провели капитальный ремонт трамвайных путей.

Так, на улице Вокзальной заменили модульную котельную Новокузнецкого хлебокомбината от источника Центральной ТЭЦ. Для этого разработали проект, по которому в течение четырех месяцев построили 1 208 м трубопровода. На это ушло 30 миллионов рублей.

Сейчас на Вокзальной 111 и 113 теплоснабжение и пожарную часть перевели от угольной котельной на Центральную ТЭЦ. Благодаря этому выбросов в атмосферу больше не будет.

Котельную «Новокузнецкого мелькомбината» на Вокзальной 58 и 60 также переключат на Центральную ТЭЦ. Уже смонтировали 61 м трубопровода. Решение закрыть котельную принимает собственник Мелькомбината.

Работа котельных не от угля, а от природного газа должна заметно снизить нагрузку на воздух, особенно в неблагоприятную погоду.