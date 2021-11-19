Губернатор Кузбасса поздравил преподавателей высшей школы

День преподавателя высшей школы празднуется 19 ноября. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Сергей Цивилев поздравил с Днем преподавателей высшей школы. Отмечается, что этот праздник утвердили в нашей стране только в этом году. И празднуется он теперь 19 ноября, то есть сегодня.

Такая дата объясняется тем, что в этот же день - День рождения основателя МГУ Михаила Васильевича Ломоносова.

- Наши преподаватели щедро делятся своими знаниями со студентами, помогая им получать востребованные специальности, - говорит губернатор. - Уважаемые преподаватели, желаю вам профессиональных побед, ярких научных достижений, способных и благодарных студентов! Здоровья, счастья и уверенности в завтрашнем дне!

Помимо этого, администрация Кузбасса упоминает о том, что в регионе нужны молодые специалисты в области науки. Для этого на выигранные гранты создадут шесть новых лабораторий, а Центр развития компетенций уже сейчас разрабатывает программы повышения квалификации и подготовке новых кадров.