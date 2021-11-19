Трассы в Шерегеше закрыты из-за недостатка снега

В Шерегеше выпало мало снега. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Горнолыжная компания «Каскад» в социальных сетях объявила о том, что все трассы и подъемники на нынешний момент закрыты, несмотря на «боевую готовность».

Нерабочее состояние связано с непогодой - выпало недостаточно снега.

- Мы просим вас сейчас: не катайтесь по неподготовленным трассам - это может быть опасно для вашего здоровья и снаряжения. Наши ратраки выходили на трассы минувшей ночью, но для качественной подготовки трасс снега пока мало, - говорится в сообщении.

Компания просит набраться терпения и дождаться снегопада. А в комментариях люди уже начали шутить про то, что закончился лимит шаманского снега. Однако по прогнозам погоды снег ожидается уже на следующей неделе.