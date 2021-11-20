В кемеровском аэропорту задержали агрессивную москвичку

Нарушительнице назначили штраф. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В аэропорту им. А. А. Леонова привлекли к административной ответственности жительницу Московской области. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как стало известно, в стерильной зоне аэропорта одна из пассажирок нарушает общественный порядок. Однако, каким именно образом женщина помешала остальным пассажирам - неизвестно. Известно только то, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения, и потому ее не пустили на рейс Кемерово - Москва. После того, как ей в посадке отказали, женщина начала хватать сотрудников авиакомпании за одежду и нецензурно браниться.

То же самое продолжилось в дежурной части, где москвичка пыталась отобрать свой паспорт у полицейской и даже сорвала защитную маску с ее лица.

Нарушительнице общественного порядка назначили штраф по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».