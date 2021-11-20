В Кузбассе 398 новых случаев заболеваемости коронавирусом

Коронавирус в Кузбассе: последние новости на 20 ноября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 398 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 62, Новокузнецке - 60 и Междуреченске - 39. В Белове - 30. В Прокопьевске - 22. В Осинниках - 21. В Мысках - 20. В Юрге - 19. В Ленинске-Кузнецкиом - 18. В Калтане - 15. В Анжеро-Судженске и Киселевске - по 12. В Новокузнецком МР - 9. В Полысаеве и Гурьевском МО - по 7. В Таштагольском МО - 6. В Тайге, Промышленновском МО и Яйском МО - по 4. В Ленинск-Кузнецком МО, Мариинском МО, Топкинском МО и Чебулинском МО - по 3. В Березовском, Яшкинском МО, Прокопьевском МО, Юргинском МО - по 2. В Беловском МО, Ижморском МО, Крапивинском МО, Тисульском МО и Тяжинском МО - по 1.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 70 580 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 65 624 выздоровели, 1 537 скончались, 18 895 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.