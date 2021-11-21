Серьезный пожар произошел в кузбасском городе. Фото: ВКонтакте/incident_42lk.

В Ленинске-Кузнецком накануне случился пожар в частном секторе. Очевидцы опубликовали видео в соцсети. Постройка загорелась на Тверской улице около площади Мазикина.

В ГУ МЧС по Кемеровской области сообщили, что пожар случился в частном жилом доме и в хозяйственной постройке. В службу сигнал о возгорании поступил в 19.43, полностью пожар потушили в 20.12.

В ведомстве уточнили, что на месте работали 16 человек и 4 единицы техники. Специалисты выясняют причину произошедшего.