В Кузбассе произошло очередное землетрясение

Фото: Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

В Кузбассе 21 ноября сейсмостанции зафиксировали землетрясение. Об этом сообщили в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Сейсмическую активность зафиксировали в 9.20, которая произошла в Таштагольском районес координатами 53.07 широты и 87.56 долготы. Магнитуда сейсмического события составила 3.5, а в эпицентре интенсивность 4.1.

Кроме того, характер подземных толчков не антропогенный, а естественный и в сводке обозначен, как earthquake (землетрясение).