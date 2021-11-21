В Кузбассе ожидается потепление до + 4 градусов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики Кемеровского гидрометцентра отмечают: в Кузбассе завтра, 22 ноября, в первый рабочий день ожидается переменная облачность.

В ночь на понедельник в регионе обещают -6...-11 градусов, местами -12...-17 градусов. Днем столбики термометров покажут -1...+4 градусов, местами до -6 градусов. Ветер будет южный, ночью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров в секунду. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшие осадки в виде мокрого снега, снега, местами поземки, на дорогах гололедица, снежный накат.

В Кемерове ночью 22 ноября температура воздуха будет в диапазоне -7...-9 градусов, днем -1...+1 градусов. Ветер сохранит те же скорость и направление.