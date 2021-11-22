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Происшествия22 ноября 2021 3:30

В Кемерове стая бездомных собак напала на жителя с питомцем

Кемеровчане рассказали, что пострадало уже несколько домашних собак, их хозяева
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кемерове стая бездомных собак напала на жителя с питомцем.

В Кемерове стая бездомных собак напала на жителя с питомцем.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кемерове жители Кировского района обеспокоены нахождением на улицах стаи бездомных, агрессивных собак. Горожане также опубликовали в соцсети видео нападения собак на мужчину с питомцем.

Кемеровчане рассказали, что пострадало уже несколько домашних собак, их хозяева.

- Есть записи с камер видеонаблюдения. Собаки бродят в районе набережной, возле школ, - отмечают жители.

В администрации города ответили, что информация передана в работу специалистам МБУ «Кемеровские автодороги». Будет составлена заявка на выезд бригады по отлову собак.

Фото:vk.com/inc_kuzbass.

Фото:vk.com/inc_kuzbass.

Фото:vk.com/inc_kuzbass.

Фото:vk.com/inc_kuzbass.

Фото:vk.com/inc_kuzbass.

Фото:vk.com/inc_kuzbass.