В Кемерове стая бездомных собак напала на жителя с питомцем. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кемерове жители Кировского района обеспокоены нахождением на улицах стаи бездомных, агрессивных собак. Горожане также опубликовали в соцсети видео нападения собак на мужчину с питомцем.

Кемеровчане рассказали, что пострадало уже несколько домашних собак, их хозяева.

- Есть записи с камер видеонаблюдения. Собаки бродят в районе набережной, возле школ, - отмечают жители.

В администрации города ответили, что информация передана в работу специалистам МБУ «Кемеровские автодороги». Будет составлена заявка на выезд бригады по отлову собак.

Фото:vk.com/inc_kuzbass.

Фото:vk.com/inc_kuzbass.