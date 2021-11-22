В Кемерове стая бездомных собак напала на жителя с питомцем.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Кемерове жители Кировского района обеспокоены нахождением на улицах стаи бездомных, агрессивных собак. Горожане также опубликовали в соцсети видео нападения собак на мужчину с питомцем.
Кемеровчане рассказали, что пострадало уже несколько домашних собак, их хозяева.
- Есть записи с камер видеонаблюдения. Собаки бродят в районе набережной, возле школ, - отмечают жители.
В администрации города ответили, что информация передана в работу специалистам МБУ «Кемеровские автодороги». Будет составлена заявка на выезд бригады по отлову собак.
Фото:vk.com/inc_kuzbass.
Фото:vk.com/inc_kuzbass.
Фото:vk.com/inc_kuzbass.