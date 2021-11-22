В Кузбассе вновь случилось землетрясение. Фото: asgsr.ru.

В Кузбассе 22 ноября сейсмостанции зафиксировали землетрясение. Об этом сообщили в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Сейсмическую активность зафиксировали в 1.03, которая произошла в Таштагольском районе восточнее поселка Каз с координатами 53.10 широты и 87.66 долготы. Магнитуда сейсмического события составила 3.5.

Также накануне на указанной территории проявлялась подземная активность в 9.20. Интенсивность толчков в эпицентре тогда составила 4,1 балла.