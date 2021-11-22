Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
0°
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия22 ноября 2021 3:50

В Кузбассе вновь случилось землетрясение

Подземные толчки зафиксировали на юге региона
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Кузбассе вновь случилось землетрясение. Фото: asgsr.ru.

В Кузбассе вновь случилось землетрясение. Фото: asgsr.ru.

В Кузбассе 22 ноября сейсмостанции зафиксировали землетрясение. Об этом сообщили в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Сейсмическую активность зафиксировали в 1.03, которая произошла в Таштагольском районе восточнее поселка Каз с координатами 53.10 широты и 87.66 долготы. Магнитуда сейсмического события составила 3.5.

Также накануне на указанной территории проявлялась подземная активность в 9.20. Интенсивность толчков в эпицентре тогда составила 4,1 балла.