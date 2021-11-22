В Кузбассе задолженность по зарплате превысила 100 миллионов рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кузбассе задолженность по заработной плате увеличилась за месяц на 16,4%. Долги по зарплате на 1 ноября составили 101 миллион рублей. Об этом сообщает Кемеровостат.

Самая крупная задолженность оказалась в угольной отрасли - 55,273 миллиона рублей. На втором месте - обрабатывающие производства, 30,7 миллиона рублей. Из них самый большой долг в производстве неметаллической минеральной продукции - 19,789 миллиона рублей. Еще 5,7 миллиона - в производстве пищевых продуктов и 5,2 миллиона - в сфере производства машин и оборудования.

Кроме того, в сфере строительства задолженность - 13 миллиона рублей. В сфере образования образование долг - 1,146 миллиона рублей.

Напомним, что губернатор Кузбасса настаивает на повышении зарплат работников предприятий. Об этом глава региона сообщил 28 октября на совещании.