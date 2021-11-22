В Кемерове начали монтировать хоккейную коробку на площади Советов. Фото: kemerovo.ru.

В Кемерове специалисты стадиона «Химик» монтируют хоккейную коробку на площади Советов. На ледовой площадке размером около 800 квадратных метров будут проходить детские товарищеские матчи. Об этом сообщает горадминистрация.

Также жители и гости города смогут кататься на коньках. Площадка будет доступна круглосуточно, а в дневное и вечернее время будет организован прокат коньков и спортинвентаря.

Уже вечером здесь планируют заливать лед. Всего в городе будет организовано 49 зимних спортивных площадок, 26 пунктов проката.