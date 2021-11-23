«Темпы заболевания снижаются»: власти Кузбасса рассказали о ситуации с коронавирусом

Архив "КП" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Количество подтвержденных случаев коронавируса в Кузбассе высокое, но темпы заболевания снижаются. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник на аппаратном совещании.

Видео опубликовано в сторис Instagram губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

— Ранее наблюдался постоянный рост госпитализаций в стационары. К текущей неделе ситуация стабилизировалась. По сравнению с прошлой пиковой неделей количество обращений в поликлиники уменьшается. Звонков в скорую помощь также становится меньше, — сказано в сообщении.

По данным властей, сейчас в регионе развернуто 4 079 коек для больных коронавирусом, свободно более 22%. Отмечается, что основными пациентами «красных зон» остаются неработающие пенсионеры. Среди них низкими остаются и темпы вакцинации: за прошедшую неделю прививку сделали 10183 человека в возрасте старше 60 лет.

Всего с начала прививочной кампании вакцинировано1 079 837 человек.