Из кемеровского аэропорта запустили рейсы до Екатеринбурга

С сегодняшнего дня авиакомпания Red Wings запустила прямые рейсы Екатеринбург – Кемерово. Об этом сообщается на сайте компании.

Полеты будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из Екатеринбурга — в 3:40, обратно из Кемерова - в 9:15. Время в пути — около 2 часов 50 минут.

- На этих направлениях будут задействованы новейшие комфортабельные суда SSJ100, вмещающие по сто пассажиров. Полеты субсидируются из региональных и федерального бюджетов, что позволяет установить более низкие цены для пассажиров, - рассказали в компании.

На сайте отмечается, что билет стоит от 4 050 рублей.