В Кузбассе мужчина вел интимную переписку с детьми

Архив "КП" Фото: Андрей АБРАМОВ

В Кузбассе перед судом предстанет 27-летний житель одного из районов области, которого обвиняют в развратных действиях в отношении детей (ч. 3 ст. 135 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Кемеровской области.

По версии следствия, в течение двух лет - с апреля 2018-го по февраль 2020 года – мужчина переписывался на темы сексуального характера с детьми, возраст которых составлял от 11 до 15 лет. Некоторым подросткам он отправлял интимные фотографии.

- Мужчина достоверно знал, что переписывается с несовершеннолетними, поскольку они сообщили ему о своем возрасте. Примечательно, что с мальчиком он переписывался от имени девочки... Только трое несовершеннолетних являются жителями Кемеровской области, остальные – из других регионов, - рассказали в ведомстве.

Мужчина изначально сотрудничал со следствием, на окончании следствия утверждал, что только переписывался с детьми. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что кузбассовец вменяем. А лингвистическая экспертиза подтвердила, что переписка содержит темы сексуального характера.

Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу.