Врач из ковидария рассказал, как изменился «портрет» больного коронавирусом в Кузбассе

Фото: сайт Минздрава Кузбасса

С новой волной коронавируса в Кузбассе возросло число инфицированных беременных женщин. Об этом в прямом эфире Минздрава сообщил реаниматолог-анестезиолог Василий Жданов, который с августа 2020 года работает в стационарах с больными COVID-19.

- Как изменился портрет среднестатистического заболевшего коронавирусом? Портрет менялся несколько раз. Такое ощущение, что коронавирус играет с ним, как будто издевается. Сначала коронавирус пошел по самым незащищенным слоям населения – это возрастные пациенты... Во вторую волну болели уже молодые. Третья волна – снова возрастные пациенты. Четвертая волна – это микс из всех. Сейчас у нас поступает много пожилых людей и достаточно много молодых. И что самое печальное, в эту волну мы видим просто огромное количество беременных, рожениц,- сказан медик.

Он также отметил, что эта волна коронавируса в Кузбассе «самая продолжительная и самая мощная».

Напомним, что власти Кузбасса заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом. Количество подтвержденных случаев коронавируса в регионе высокое, но темпы заболевания снижаются.