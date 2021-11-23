В Новокузнецке трамвай насмерть сбил пожилую женщину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новокузнецке 22 ноября случилось смертельное ДТП с участием трамвая. В результате аварии погибла 79-летняя женщина. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 12.15 в районе дома № 20 по улице Дружбы.

В областном ГИБДД сообщили, что по предварительным данным, водитель трамвая, двигался со стороны улицы Кузнецова и совершил наезд на пожилую женщину, которая пересекала трамвайные пути вне пешеходного перехода перед близко идущим трамваем. Пенсионерка не убедилась в безопасности движения.

Жительница скончалась в медицинском учреждении от полученных травм. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.