Начальник кемеровского ковидария рассказал, сколько вакцинированных находится в больнице

Архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начальник «ковидного» госпиталя больницы им. Подгорбунского, врач реаниматолог-анестезиолог Василий Жданов рассказал, какой процент вакцинированных кузбассовцев находится в стационаре. Данные были озвучены в ходе прямого эфира в Instagram Министерства здравоохранения Кузбасса.

- Перед тем, как выйти в эфир посмотрел отчет на сегодняшний день. У нас сейчас лежит 33 человека в отделении реанимации на 36 койках (всего три койки свободны), из них вакцинированный один. Он не умирает. Может вакцинированный заболеть? Может. Бывают обстоятельства. Но вы понимаете, что такое один к 32-м? - сказал Василий Жданов.

По словам медика, в терапевтических отделениях «ковидного» госпиталя на 218 койках сейчас находятся 206 пациентов с коронавирусом, из них вакцинированы три человека.

Напомним, что Василий Жданов ранее рассказал, что эта волна коронавируса в Кузбассе «самая продолжительная и самая мощная». В ковидарий поступает много пожилых и молодых людей, а также возросло количество беременных с COVID-19.