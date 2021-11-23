Жительница Кузбасса стала фигуранткой уголовного дела из-за использования маткапитала

В Мариинске 36-летняя женщина пойдет под суд из-за махинаций с материнским капиталом. Об этом сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

Мать двоих детей обратилась в Пенсионный фонд с заявлением направить средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. Однако оказалось, что жительница Мариинска лишена родительских прав, а, значит, не имеет законных оснований на распоряжение деньгами. В документах женщина данную информацию не указала.

- По ее заявлению денежные средства в размере 453 тысячи рублей были направлены на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному на приобретение жилья. В результате мошеннических действий бюджету Российской Федерации нанесен ущерб, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Прокурор Мариинска посчитал, что в действиях женщины усматриваются признаки преступления и направил материалы в следственные органы для возбуждения уголовного дела по статье о мошенничестве при получении выплат в крупном размере.