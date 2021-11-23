Мэр Новокузнецка назвал «фейком» информацию о проведении в городе митинга против QR-кодов

Фото: Instagram Сергея Кузнецова

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов опроверг информацию о проведении в городе митинга против QR-кодов сегодня, 23 ноября. Заявление глава города сделал в своем Instagram.

По его словам, на протяжении последних дней в интернете распространяется информация о том, что сегодня около администрации города состоится митинг, на котором граждане будут высказываться против QR-кодов и задавать вопросы властям. Также, по словам мэра, сообщается, что сегодня якобы пройдет большое совещание с участием главы города по вопросу коронавируса.

- Я вам заявляю о том, что информация является фейком. Это подлая ложь. Это делается для того, чтобы набрать себе дешевых политических очков. Никаких митингов сегодня не будет. Нам заявления о проведении митинга и уведомлений никто не подавал. Соответственно, мы полагаем, что митинга не будет. А если он будет, то будет считается незаконным. И все, кто придет, будут иметь дело с полицией, - сказал Сергей Кузнецов.

Также по его словам, если возникают вопросы по QR-кодам и прививочной кампании они отрабатываются в срочном «ручном» порядке, и нет необходимости проводить «большие совещания».

Мэр напомнил, что в здании администрации Новокузнецка шестой день работает специализированный пункт вакцинации для людей категории 60+. По его словам, за такой короткий период более 300 человек воспользовались этим пунктом вакцинации.