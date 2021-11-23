Экс-начальница обманула паспортно-визовый сервис на 11 миллионов рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кузбассе вынесен приговор бывшей начальнице одного из филиалов паспортно-визового сервиса МВД России по региону, из-за которой ведомство недополучило миллионы рублей.

Так с июля 2015 по февраль 2016 года 51-летняя женщина, руководя паспортно-визовой службой, отдавала подчиненным сотрудникам незаконные указания выписывать квитанции об оплате оказанных услуг не от имени их организации, а оформлять документы, указывая реквизиты коммерческой фирмы, с которой был заключен агентский договор.

- Директор ежемесячно подписывала отчеты данной фирмы о количестве фактически оказанных услуг. При этом она умышленно игнорировала тот факт, что содержащиеся там сведения занижены. В результате преступных действий директора в бюджет паспортно-визовой службы МВД не поступило порядка 11,4 миллиона рублей, - сообщает региональный Следком.

Сотрудники УФСБ России по Кемеровской области выявили преступную деятельность женщины, материалы передали в следственные органы. Была проведена бухгалтерская экспертиза, которая установила точную сумму причиненного ущерба. Кроме того установлено, что обвиняемая действовала в интересах родственника. Мужчина возглавлял коммерческую фирму, с которой у паспортно-визовой службы был заключен агентский договор. Женщина со следствием сотрудничать отказалась и вину не признала. Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно.