В Кемерове временно ограничат стоянку и въезд на площади Волкова. Фото:kemerovo.ru.

В Кемерове будет временно ограничена стоянка и въезд транспорта на площади Волкова. Запреты будут действовать с 23 по 25 ноября. Об этом рассказали в городском Центре организации дорожного движения.

Так стоянка автотранспорта на площади Волкова перед первым корпусом КузГТУ будет ограничена 23 ноября с 20.00 до 11.00 24 ноября.

Въезд на площадь будет ограничен 24 ноября с 11.00 до 18.00 25 ноября.