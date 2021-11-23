Россельхозбанк совместно с группой SRG запустил возможность онлайн-заказа отчета об оценке объектов недвижимости

Россельхозбанк предоставил клиентам возможность дистанционной подачи документов для подготовки отчета об оценке объекта недвижимости через экосистемы Свое Жилье и Свое Село при оформлении ипотечной сделки. Функционал запущен совместно с группой SRG.

- Мы поэтапно переводим ипотечное кредитование в цифровой формат и предлагаем клиентам оформлять заявки на сайте банка, что позволяет сделать процесс приобретения объекта недвижимости быстрее и комфортнее. Теперь экосистемы РСХБ позволяют не только подобрать любую интересующую недвижимость в городе или поселке, в несколько кликов выбрать наиболее подходящую ипотечную программу, подать заявку на кредит в режиме онлайн, но и заказать отчет об оценке объектов недвижимости. Это дает возможность организовать ипотечную сделку в более короткие сроки и без явки клиента в банк до момента подписания кредитной документации, - отметила Елена Батурова, руководитель Центра развития финансовых технологий РСХБ.

- Группа SRG продолжает развивать цифровые сервисы для бесшовного проведения и сокращения процесса ипотечных сделок. Интеграция сервиса по оценке объектов с РСХБ - важный шаг по переводу кредитных сделок полностью в онлайн. Теперь клиенты банка могут быстро и удобно пройти все этапы ипотечного конвейера прямо на сайте, - рассказал Максим Русаков, партнер группы SRG.

Партнерский материал.

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