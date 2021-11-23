В Кемерове житель хотел заказать пиццу, но стал жертвой мошенников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемерове 44-летний житель обратился в полицию. В ГУ МВД по Кемеровской области отметили, что мошенники похитили с банковского счета мужчины около 6,5 тысяч рублей.

В ведомстве рассказали, что кемеровчанин хотел заказать пиццу через сайт компании. После оформления заказа жителю пришло сообщение, в котором было указано, что необходимо перейти по ссылке и ввести реквизиты банковской карты для оплаты. Мужчина выполнил все инструкции, но ему пришло смс об ошибке и новый код для оплаты. Горожанин совершил три денежных перевода, а потом заметил, что с его карты было списано 6,5 тысяч рублей.

После кемеровчанин проверил адрес сайта и увидел, что несколько символов отличаются от оригинального. Тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска устанавливают подозреваемых. Полицейские уже выяснили, что деньги горожанина были похищены через сайт-дублер, название которого созвучно с оригинальным ресурсом. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальная мера наказания составляет до пяти лет лишения свободы.